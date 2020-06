France Bleu partenaire officiel de "Tous ensemble pour la musique"

Avec près de 14 heures de musique à l’antenne tout au long de la journée de vendredi, France Bleu veut envoyer des bonnes vibrations. Le réseau local a préparé une antenne centrée sur la musique dès 5h et jusqu’à minuit. Dès 5h et jusqu’à 21h, France Bleu vous ouvrira les coulisses avec des interviews d’artistes et de celles et ceux qui assureront le spectacle dès 21h, côté scène et côté coulisses. Puis des émissions spéciales s'enchaîneront. Dès 19h, France Bleu passera en soirée spéciale avec les artistes invités de "Tous ensemble pour la musique" en direct sur France 2 et sur France Bleu.