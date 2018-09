France Bleu ne veut pas rater la rentrée littéraire

Durant ce week-end, France Bleu produira 13 heures d’émissions en direct. Ce 7 septembre, la station proposera, de 10h50 à 11h45, une "Spéciale Le Livre sur La Place" retransmise en direct sur France 3. De 14h à 16h, France Bleu sera avec avec Amélie Nothomb et en compagnie d'auteurs régionaux. Enfin, de 16h à 19h, la radio recevra Daniel Picouly, Axel Kahn ou encore Marc Levy… Le lendemain, ce 8 septembre, à partir de 10h, France Bleu accueillera Alain Mabanckou, Jean des Cars, Jérôme Cordelier et retransmettra en direct du prix "La Feuille d’Or Prix des Médias"… De 16h à 18h, la radio interrogera Roselyne Bachelot, Aurélie Filippetti et Élodie Bouchez…