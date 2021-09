France Bleu : le cinéma comme levier d'audience

Le premier film France Bleu marquant fut "Je vous trouve très beau" d’Isabelle Mergault avec Michel Blanc, sorti en janvier 2006. "Peu défendu par la critique et 3.5 millions d’entrées au compteur au final, ce partenariat a changé le regard des distributeurs sur France Bleu et les a fait venir à nous". "La Famille Bélier" en décembre 2014, près de 7.5 millions d’entrées, gros succès public et "très gros travail de la radio notamment en amont avec une tournée d’AVP de plus de 70 dates très bien accompagnée par nos locales". "Au nom de la terre" : "loin d’être une comédie ou un feel-good mais un film qui a touché le public grâce à son sujet très fort porté par Guillaume Canet. Un soutien très large avec de nombreuses avant-premières mais aussi des débats et un travail éditorial qui a porté sur le film mais aussi plus largement son sujet".