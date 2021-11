France Bleu : la prime à la proximité

France Bleu, ce sont 3 372 000 auditeurs par jour en moyenne. dans le détail, 6.2% d'audience cumulée et, surtout, 6.3% de Part d'Audience. N'oublions pas une DEA de 122 min en hausse de 7 min en un an. Chaque matin, "Circuits Bleu", en réunissant près de 1.7 million d’auditeurs (+ 152 000 en un an), fait de France Bleu la 3e radio sur cette tranche. L'émission "Ma France" engrange déjà 51 000 auditeurs supplémentaires.

Sur la grille, "Le 5h-6h" de Thomas Séchier, Sophie Scarpula et les rédactions locales est 4e avec une PDA à 7.7 %. "Le 6h-9h" des 44 stations locales gagne 14 000 auditeurs en un an et est écouté par 2 246 000 auditeurs en moyenne par jour (avec une PDA à 8.1 %). L’émission de Willy Rovelli, "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission", voit son audience augmenter également avec 667 000 auditeurs en moyenne (+ 47 000 en un an).