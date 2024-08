France Bleu fait sa "Tournée des marchés"

À chaque étape,les auditeurs présents sur le marché pourront rencontrer l'équipe de France Bleu installée dans un studio équipée d'une cuisine mobile pour deux heures d'émission en direct entre 9h et 11h. Pour chaque émission, un chef de la région devra relever un défi autour de la cuisine locale. Avec 30 euros, il devra faire son marché sur place et imaginer un menu (avec une entrée, un plat et un dessert pour 4 à 6 personnes). Les visiteurs du marché seront ensuite invités à déguster ce que le chef aura préparé.

Cette "Tournée des marchés" sera lancée le 20 septembre à Arbois avec l'équipe de France Bleu Besançon et à Amboise avec l'équipe de France Bleu Touraine.