France Bleu a lancé sa tournée "Ma France l’été"

Street art, personnalité historique, art et artisanat, monument, ou tout simplement une fierté de la région à découvrir ? Dans les coins et les recoins des territoires, les deux animateurs étonneront les auditeurs en apportant la lumière sur des idées de visites, des thématiques auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé pour agrémenter leurs vacances. "En un mot, avec eux, vous aurez de très bonnes adresses, de celles qu’on est heureux d’évoquer auprès de ses amis à son retour de vacances" explique France Bleu. Et à chaque étape, France Bleu abordera l'environnement dans une chronique qui expliquera en quoi la ville du jour est au plus près des questions écologiques.

Débutée le 4 juillet, la tournée "Ma France l'été" se poursuit jusqu'au 26 août.