France Bleu : Matthieu Mondoloni nommé directeur de l'information

Matthieu Mondoloni, 46 ans, est titulaire d’une maîtrise en Sciences et Techniques du journalisme, spécialisation radio (Centre universitaire d’enseignement du journalisme de Strasbourg, CUEJ, 2003). Il commence sa carrière en 2003 comme journaliste pigiste pour trois médias : RTL, Radio France (et plus précisément France Bleu Alsace et France Bleu Île-de-France aujourd'hui France Bleu Paris), et les Dernières Nouvelles d’Alsace. Parallèlement, il est photojournaliste indépendant et devient, entre 2005 et 2007, correspondant photo à Strasbourg pour Le Parisien / Aujourd'hui en France.

De 2007 à 2011, il est journaliste multimédia pour les Dernières Nouvelles d’Alsace, avant de participer, en 2012, au lancement de Rue 89 Strasbourg.