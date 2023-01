France Bleu Lorraine lance un grand concours avec LEGO

En famille, leur mission est de reproduire un lieu symbolique de la Lorraine : la Gare de Metz, le Stade Saint-Symphorien du FC Metz, le Château des Ducs de Lorraine, la Citadelle de Bitche, la Cathédrale de Metz, le Centre Pompidou… libre à eux d’imaginer, et de se lancer. Une fois leur création réalisée, ils n’auront plus qu’à la poster sur francebleu.fr Le gagnant de ce concours repartira avec deux sets LEGO Architecture : "La Pyramide de Gizeh" et "Singapour", et son projet sera également déposé auprès de LEGOpour une éventuelle commercialisation.

Une belle opération pour permettre aux auditeurs de se retrouver en famille.