France Bleu Lorraine en direct des studios d'une radio allemande

Une journée spéciale pour fêter 60 ans d'amitié franco-allemande et découvrir ce qui nous rassemble ou nous différencie et en apprendre plus sur la culture et les programmes de nos voisins proches. Entre 6h et 9h, des invités se succèderont au micro. Le baladeur de France Bleu Lorraine ira également à la rencontre de nos voisins allemands dans les rues de Sarrebruck tout au long de la matinée.

Dans "Ici, on parle d'ici", le chanteur Claudio Capéo évoquera la reprise franco-allemande de son tube "Ça va ça va". Dès 9h30, France Bleu Lorraine fera le point sur les coutumes et mentalités de nos voisins d'Outre-Rosselle aux côtés d'une journaliste sarroise.

Et à partir de 10h, c'est "Côté Saveurs" qui sera en direct d'un restaurant de Sarrebruck où les spécialités allemandes et sarroises seront à l'honneur.