France Bleu Live au Palais des Sports des 2 Alpes

Mercredi 17 avril, France Bleu accueillera Gims qui chantera des titres de son album "Ceinture noire". Jeudi 18 avril, Jenifer partagera son dernier titre "Les choses simples", extrait de son album "Nouvelle Page". Enfin, vendredi 19 avril, Pascal Obispo clôturera le France Bleu Live Festival avec des titres de son 11e album, sorti en octobre dernier. Les places sont à gagner sur l’antenne de France Bleu Isère (04 76 46 45 45) et sur francebleu.fr/isere.

Comme d'habitude, ces concerts seront enregistrés et diffusés en différé sur les 44 antennes de France Bleu les 25 avril, 16 et 30 mai à 21h (avec rediffusion les 27 avril, 18 mai et 1er juin, à 16h et 21h).