France Bleu Limousin gagne en part d'audience

Les auditeurs de France Bleu Limousin confirment leur attachement à France Bleu avec 13% d’audience cumulée (+ 0.4 point en un an) et 13.9 % de part d’audience (+ 5.4 points en un an). dont 8.5% (en baisse) à Limoges. La radio enregistre, sur le département de la Haute-Vienne, 13.8% de PDA (+6.8 points) et, sur le département de la Corrèze, 14.1% (+3.2 points). Sur le numérique, les résultats de France Bleu sont en hausse pour les visites et l’audio live. Durant la saison 2018-2019, les visites générées par France Bleu Limousin sur le site et sur l’application de France Bleu ont progressé de 106%. Et sur la saison 2018-2019, les écoutes en ligne de France Bleu Limousin ont progressé de 14% par rapport à la saison précédente.