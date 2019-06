France Bleu : Eric Sorek prend en charge les matinales filmées

Discret, Eric Sorek connaît pourtant très bien la radio et notamment Radio France. Le parcours de ce boulimique du micro est on ne peut plus représentatif de la maison : France Bleu Provence, après la Haute-Normandie, après le Béarn, et après l’animation des matinales à Bordeaux, Aix, Nantes, Amiens... depuis 1988. Plus de 30 années d'expérience qui vont être mises à profit dans le cadre d'un projet majeur de France Bleu durant la prochaine saison : le développement des matinales filmées en lien avec France 3.Pour le remplacer, France Bleu s'appuie sur un homme de radio : Frédéric Jouve qui a donc pris ses fonctions de directeur des programmes et de la musique de France Bleu, mardi dernier. Membre fondateur de RTL2, Frédéric Jouve dispose, lui aussi, d’une longue expérience dans le domaine de la radio et des médias.