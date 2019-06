France Bleu : Frédéric Jouve nommé aux programmes et à la musique

Frédéric Jouve, 56 ans, a pour mission principale de faire progresser les audiences de France Bleu en renforçant l’adaptation de l’offre de programmes de France Bleu initiée sur la saison 2018-2019, de faire évoluer la stratégie musicale, de renouveler la politique de partenariat et d’événementiel en lien avec la direction de la communication de France Bleu. Rattaché à Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, il est membre du comité exécutif de France Bleu. Il succède à Éric Sorek, qui devient Directeur délégué au déploiement des matinales de France Bleu sur France 3.

Membre fondateur de RTL2 et directeur de l’antenne de 1995 à 2000, Frédéric Jouve rejoint le secteur public audiovisuel en 2000 en tant que directeur des opérations spéciales de France Télévisions Publicités. En 2006, il devient directeur des programmes de RTL dont il mène le redressement en matière d’audience et le renouvellement de son offre éditoriale. De 2011 à 2014, il a mené une carrière de producteur avant de devenir directeur général puis président-directeur général du club de basket des "Antibes Sharks".