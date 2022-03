Fortuneo lance son podcast en collaboration avec Slate.fr

"Cette nouvelle génération d’investisseurs est aujourd’hui en attente d’accompagnement et de pédagogie sur l’investissement en bourse pour franchir le pas" fait remarquer un communiqué. Pour accompagner Fortuneo dans cette démarche de pédagogie, Slate.fr a produit 3 podcasts et 2 articles qui seront médiatisés et amplifiés sur les canaux de diffusion Slate et qui viendront s’inscrire dans la création d’une bibliothèque de contenus complète à destination de cette cible encore parfois novice sur le sujet.À travers les témoignages de jeunes investisseurs de 20 à 30 ans qui se sont lancés pendant la période du confinement et grâce aux interventions d’experts des secteurs économiques et boursiers, dont des collaborateurs Fortuneo, " Passe à l’action " tentera d’initier les auditeurs aux mécanismes et fonctionnement des marchés financiers.