Ford France innove et s’associe à Audion en audio digital

"Chez Audion nous sommes persuadés que seule la technologie permettra à l'audio digital de se hisser aux standards actuels de la publicité digitale et d’apporter une réelle valeur aux plans de communication des annonceurs, comme nous avons pu le faire avec Ford. Personnalisation des spots en fonction du contexte de l'auditeur, ciblage géographique, data, mesure du trafic en point de vente et post test sont autant de spécificités uniques à l'expertise Audion. Audion permet donc de combiner de manière inédite et unique, création, data, diffusion et mesure de l'audio digital" a déclaré Kamel El Hadef, co-fondateur d’Audion.