Fip spécial Session Unik : du concert aux vinyles

En début d’année, 3 nouveaux duos d’artistes ont été enregistrés avec Klub des Loosers, Alain Chamfort, Arthur Teboul, le chanteur de Feu ! Chatterton, Emel et Léonie Pernet. Ce 7 avril à 20h30, les duos de cette année et les plus anciens se côtoieront lors d’un live à Fip spécial. Les auditeurs retrouveront Emily Loizeau, JP Manova, Yael Naim, Keren Ann, le Sacre du Tympan mené par Fred Pallem et bien d’autres surprises...

Ce concert sera diffusé en direct sur Fip et à réécouter sur Fip.fr et gravé sur vinyles en direct

L'entrée gratuite. Réservation sur le site de la Maison de la radio.