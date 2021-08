Fip propose "L'expérience de la bulle Fip"

Island est un auditorium personnel qui offre un espace sonore hyperréaliste, immersif et multidimensionnel qui va immerger les auditeurs dans le son. Avec le standard BluSpace, Island propose "une écoute aussi crédible que la réalité dans un écrin design somptueux et confortable qui fera vivre la musique avec un très grand sentiment de proximité". Island intègre la technologie "L-ISA Immersive Hyperreal Sound" développée par L-Acoustics, entreprise française leader mondial de la sonorisation professionnelle haut de gamme pour spectacle vivant. Grâce à L-ISA, des millions de spectateurs à travers le monde ont pu bénéficier d'un son naturel et extrêmement détaillé qui renforce la connexion entre artiste et audience pour rendre le concert plus vivant et mémotrable.