Fête des mères : Champagne FM offre un diamant

Une urne mise à la disposition ds auditrices de la station est placé jusqu'au vendredi 10 mai chez chacun des bijoutiers partenaires de l'opération ; Reims, Rethel, Châlons-en-Champagne, Epernay, Château-Thierry et Vitry-le-François.L'auditeur complète un bulletin de participation en adressant son plus beau message à sa maman.

À l'issue, un jury composée des membre de l'émission "la Famille" élira le plus beau message par ville. Les gagnants seront appelés en direct dans cette émission entre le lundi 20 et le vendredi 24 mai et remporteront ce bijou.