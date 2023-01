Ferncast s'adapte à la demande du marché français

Les audio codec servers combinent les avantages du logiciel aixtream Compact testé 24h/24 et 7j/7 et la flexibilité et l'évolutivité extrême des installations serveur avec le confort du matériel traditionnel. 48 produits avec 6 formats différents sont disponibles pour répondre aux différents besoins des clients. Ils sont conçus pour 8 domaines d’application : Internet streaming, Communication SIP, Liaisons d'émetteur de studio, Audio à la demande, Multiplexage DVB, Conversion DAB, Contrôle du volume, Transcodage. Les 56 nouvelles pages sont accessibles via le menu principal dans la catégorie Produits puis en sélectionnant Audio Codec Server après avoir choisi la langue française.