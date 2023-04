Ferncast annonce le lancement de sa boutique en ligne

"En tant qu'éditeur de logiciels, nous souhaitons promouvoir notre nouvelle catégorie de produits, les audio codec serveurs, et simplifier le parcours client. Les visiteurs peuvent désormais trouver rapidement toutes les informations, les spécifications techniques et les prix et commander un produit adapté à leurs besoins en quelques clics" a déclaré Virginie Danker, responsable marketing chez Ferncast,

Pour Detlef Wiese, PDG de Ferncast ; "Nous avons deux objectifs avec l'e-shop Ferncast : communiquer notre structure de prix qui est extrêmement attrayante, et donner à nos clients une meilleure compréhension des cas d'utilisation pratiques de chaque produit. Cela permettra d'augmenter le trafic sur notre site web et d'accroître les ventes dans le monde entier".