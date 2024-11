"Fan Fatal" : un podcast pour plonger au cœur du phénomène Taylor Swift

En choisissant Taylor Swift comme sujet, le podcast "Fan Fatal" vise à décortiquer un phénomène au-delà de la musique. Taylor Swift s'est imposée comme une figure influente dans des domaines variés, touchant aussi bien la mode, le féminisme, que les questions de propriété artistique et de droits d’auteurs. La série est structurée en plusieurs épisodes qui abordent différents aspects de la carrière et de la personnalité de Taylor Swift. Des experts et des fans prennent la parole pour décrypter son parcours, ses choix artistiques et les messages qu’elle véhicule à travers sa musique et ses engagements publics.

Ce format immersif permet d'offrir aux auditeurs une vision complète de l'impact de l'artiste, en alliant analyse et témoignages personnels.