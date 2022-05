Facebook abandonne (déjà) les podcasts

"Nous évaluons constamment les fonctionnalités que nous proposons afin de pouvoir nous concentrer sur les expériences les plus significatives", a déclaré un porte-parole de Meta dans un e-mail dont le contenu a été rapporté par Bloomberg . "La personne a ajouté qu'elle n'avait pas de date précise pour la fermeture de Soundbites et du hub audio, mais ce sera dans les semaines à venir" rapporte le média. L'aventure aura duré moins d'un an (lire aussi ICI )."Vos voix et vos stories nous ont inspirées et nous mettons tout en œuvre pour vous aider à toucher et à développer vos audiences. Par exemple, nous constatons que certains contenus liés aux podcasts développés par vidéo, Reels et Live peuvent faciliter les interactions et développer vos audiences" indique l'entreprise américaine.