FIP : une nouvelle application

Cette semaine, la présence numérique de Fip s’enrichit à nouveau : après la création de la nouvelle radio web POP le mois dernier sur

le site Fip.fr, c’est l’application Fip qui fait donc peau neuve. Nouveau design, navigation renouvelée, amélioration des fonctionnalités telles que la sélection et export des favoris vers Spotify ou Deezer, et, bien sûr, ajout de la radio web POP dans le panel des flux disponibles.

En somme, toute l’offre Fip disponible en une application et en qualité supérieure...