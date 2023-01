FIP parvient à fidéliser ses auditeurs

FIP enregistre un temps moyen d'écoute, par jour et par auditeur, toujours en progression : plus de 2 heures d'écoute par jour et par auditeur (lire ICI ). La station de Radio France génère 47% de son volume d'écoute sur les supports numériques. "Cette première place accentue la modernité et la pertinence de son format musical et devient très justement l'alternative la plus solide aux plateformes musicales" fait remarquer la radio..Enfin, avec plus de 13 millions d'écoutes du direct par mois, FIP se maintient 6e marque au classement ACPM des radios digitales. Les webradios atteignent 5.1 millions d'écoutes et représentent 37% de l'écoute live de FIP.