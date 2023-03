FIP et Konbini s’associent pour créer le "FIP x Konbini Music Club"

Ce dimanche 2 avril, plongé au cœur de la plus grande collection de disques qui représente 2 millions de références, le chanteur et musicien se livrera et évoquera ses goûts musicaux : Billie Eilish, Flavien Berger, Queen mais aussi Miles Davis & co.

"À l’heure où le marché de la musique physique retrouve des couleurs, où les collectionneurs de vinyles sont toujours plus nombreux, quel plaisir pour FIP de s’associer à Konbini, et ce format mettant en valeur les secrets musicaux les mieux gardés des artistes, grâce à l’un de nos trésors nationaux : la discothèque de Radio France et ses 1.5 million de disques. Une évidence aussi, d’ouvrir cette collection avec Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, pour une sélection aussi curieuse et surprenante que la programmation quotidienne de FIP" explique Ruddy Aboab, directeur de FIP.