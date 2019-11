FIP arrive dans le cour des grandes

FIP affiche une ambition nationale : elle intègre pour la première fois la mesure de référence de Médiamétrie avec 1.1% d’audience cumulée. et 1.1 % de PDA. FIP sera bientôt présente sur tout le territoire, et non plus seulement dans les 10 villes aujourd’hui couvertes en FM (Arcachon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris Île-de-France, Rennes, Saint-Nazaire, Strasbourg et Toulouse), grâce au déploiement progressif du DAB+ à partir de 2020.

Par ailleurs, FIP et ses webradios se classent 5e au classement ACPM des marques de radios digitales avec 10.2 millions d’écoutes monde en octobre 2019 (+ 5% en un an). La station enregistre également un record de fréquentation sur son site et son application en octobre avec 3.6 millions de visites (+ 13% en un an).