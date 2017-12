Évasion prépare une concert privé à Fontainebleau

Quelques heures avant ce concert privé, Évasion sera en direct du Théâtre de Fontainebleau de 17h à 19h avec les artistes présents le soir-même pour cet événement et qui répondront aux questions d’Eddy. Sur scène dès 20h : Slimane, Arcadian, Gauvain Sers, Lisandro Cuxi, Tibz, Ridsa, Arthur Révé, Eugénie et le groupe kyo. L’Instagram et le Facebook d’Évasion feront également vivre l’événement avec des photos backstage des artistes et du concert.