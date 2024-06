"Evan et la tribu" : un show plus familial pour dynamiser vos drive time !

De plus en plus de radios leur font confiance (avec exclu géographique) et avec des progressions d'audience incroyables sur la tranche d'Evan l’an passé. Une saison 5 qui sera plus familiale pour dynamiser votre début ou fin de journée que vous soyez en voiture, au bureau ou à la maison ! Plongez dans l'actualité internationale insolite, participez à des jeux et profitez d'une ambiance chaleureuse. Evan et la tribu vous réservent des moments de partage, de surprises et de fous rires.

C’est un show radio, unique en France, avec toujours plus de folie, des personnalisations, une délocalisation de l'émission offerte, un show stand up sur scène offert avec toute l'équipe pour plus de proximité avec vos auditeurs !

La saison prochaine, l'équipe proposera même des captures vidéos de l'émission que les stations pourront utiliser et personnaliser à leur guise.