Stephanie Hirst redonne vie aux 45 tours sur Greatest Hits Radio

Le vinyle fait son grand retour, et pas seulement dans les magasins de musique. Greatest Hits Radio 60s marque le coup avec une émission entièrement dédiée aux 45 tours originaux des années 60. Baptisée “Spinnin’ The 60s”, cette nouvelle émission sera animée par Stephanie Hirst, une passionnée de musique et collectionneuse invétérée de vinyles. Chaque jour, elle plongera les auditeurs dans les pépites de sa collection personnelle, offrant une expérience sonore authentique et immersive.

Le concept de l’émission est clair : recréer l’atmosphère des années 60 en diffusant des morceaux tels qu’ils étaient entendus à l’époque, avec leur grain, leur chaleur et parfois même leur léger craquement, signature du vinyle. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large qui voit de plus en plus de passionnés revenir aux supports analogiques pour leur qualité sonore et leur dimension émotionnelle.