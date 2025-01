Clara Luciani, première invitée d'Alouette pour 2025

Clara Luciani ouvre l’année 2025 sur les ondes d’Alouette avec une émission exclusive diffusée en direct ce lundi 6 janvier, de 16h à 17h. Révélée comme l’une des figures majeures de la scène musicale française, l’artiste profitera de cet événement pour dévoiler son nouvel opus intitulé "Mon Sang".

Ce rendez-vous sera également l’occasion pour les auditeurs d’interagir avec la chanteuse via les réseaux sociaux d’Alouette. Clara Luciani ne s’arrête pas là : elle partagera les détails de sa prochaine tournée, qui prévoit une vingtaine de dates à travers la France. Les premières étapes auront lieu à Rennes et Bordeaux dès janvier, suivies d’Angers et Nantes les 5 et 6 février.