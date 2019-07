Eurosport et Bababam lancent "Les Grands Récits du Sport"

Quarante épisodes sont commandés. Ils seront diffusés de manière hebdomadaire. Tous sont produits par l'agence de production de podcasts de Bababam. Ils durent entre 12 et 30 minutes. Ce sont des récits immersifs portés par la voix du comédien Florian Bayoux, augmentés d'archives sonores et de musiques. "Les Grands récits du Sport, les longs formats de Laurent Vergne et Maxime Dupuis, rencontrent un très grand succès et il nous a semblé important d'entrer sur les podcasts avec ce projet ambitieux" a expliqué Aude Baron, rédactrice en chef d'Europost.fr qui poursuit "donner aux fans des grands récits du sport une nouvelle manière de les vivre est une fierté. À eux, maintenant, de se les approprier"