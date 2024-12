Europe 1 se met à l'heure des fêtes du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Pour le jour de Noël, Sophie Davant proposera une émission spéciale intitulée "Il était une voix". Contes féeriques, poèmes inspirants et sketchs cultes seront sublimés par les voix emblématiques d’Europe 1 : Virginie Girod, Pascale de La Tour du Pin, Dimitri Pavlenko, Stéphane Bern, Ombline Roche, Joe Hume, Julia Vignali, Anissa Haddadi, Laurent Mariotte, Pierre de Vilno, Thomas Isle, Alexandre Le Mer, Laurence Ferrari, Cyril Hanouna, Céline Géraud, William Leymergie, Olivier Delacroix, Valérie Darmon, Jacques Vendroux, Elisabeth Assayag, Didier Barbelivien, Nicolas Carreau, Pascal Praud, et Isabelle Morizet.

De 16h à 18h, les mercredis 25 décembre et 1er janvier, et à l’occasion des 70 ans d’Europe 1, Jean-Luc Lemoine présentera "Signé Europe 1", deux émissions événementielles qui replongeront dans l’histoire de la station. Accompagné d’Anissa Haddadi et Julien Pichené, il revisitera les archives pour faire revivre des instants mythiques. Le 1er janvier, les auditeurs retrouveront les jeux légendaires d’Europe 1 en compagnie de Christian Morin. Une plongée nostalgique et divertissante dans l’ADN de la station.