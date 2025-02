Europe 1 partenaire de la saison 8 de Canneseries

Depuis sa création, Canneseries met à l’honneur la diversité et la créativité des séries du monde entier. Pour cette huitième édition, Europe 1 veut s’imposer comme un partenaire privilégié, permettant aux auditeurs de suivre les moments forts du festival : annonces des séries en compétition, interviews exclusives, coulisses et temps forts des cérémonies.

En parallèle, le prix Europe 1 du Public reviendra pour récompenser la série française favorite des spectateurs. Les détails sur la sélection et le jury seront dévoilés dans les prochaines semaines.