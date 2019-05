Europe 1 a lancé "L’Envol", le podcast sur le changement de vie

Neuf Français sur dic auraient déjà pensé à se reconvertir à la recherche d’un métier qui a plus de sens pour eux. En partant de ce constat, Europe 1 avec Ticket for Change et Ground Control sont partis à la rencontre de ceux qui ont changé de vie et mettent en lumière leur parcours dans ce podcast inédit. Cette première saison de “L’Envol” raconte le changement de vie d’hommes et de femmes aux parcours différents et issus de toute la France. Une série de 15 épisodes de 15 minutes , pour comprendre leurs motivations, leurs doutes, et ce qui les a vraiment aidés à passer à l’action.