Europe 1 Studio lance "Tout roule", un nouveau podcast natif

Le journaliste d’Europe 1 Pierre de Vilno abordera dans ce nouveau podcast "embarqué" les nouveaux modèles commercialisés, les défis environnementaux et les innovations technologiques, pour accompagner au mieux les auditeurs dans leur quête du véhicule idéal.

À partir du 17 octobre, à raison d’un épisode de 10 minutes chaque lundi pendant 8 semaines, il partagera avec les auditeurs des essais de voitures, et échangera avec un expert de la mobilité sur les enjeux du XXIe siècle auxquels le secteur de l’automobile est confronté. Le premier épisode sera consacré à un SUV Hybride, la Volvo XC 60, l’une des voitures les plus abouties en termes de modèle familial. Pierre de Vilno recevra un expert, Francis Bartholomé, pour décrypter les enjeux et l’avenir de ce modèle.