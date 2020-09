Europe 1 Studio lance "Les Éclaireurs", un podcast avec Matthieu Belliard

Chaque vendredi, Europe 1 proposera aux auditeurs de changer de perspective, de s’ouvrir à de nouveaux horizons et de découvrir ceux et celles qui, à leur façon, sont en train de changer le monde. Qu’il s'agisse d'un jeune chercheur, d'une experte qu’on écoute peu, d'un spécialiste français qui brille à l’étranger ou d'une voix que l'on n’a jamais entendue avant. "Tous proposent une pensée neuve et éclairée sur le monde qui change. Tous offrent une vision nouvelle sur les grandes thématiques qui sont en train de métamorphoser l’équilibre du monde : l’environnement, l’éducation, la politique, les relations hommes-femmes, les relations internationales ou encore les discriminations".