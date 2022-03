Europe 1 : Catherine Nay incarne son premier podcast natif

La grande voix d’Europe 1 Catherine Nay fait découvrir aux auditeurs une facette méconnue de l’exercice du pouvoir : celle d’une histoire de couples. Des couples présidentiels, entre les chefs d’États et les Premières dames, mais aussi des duos politiques parfois transformés en duels. De Charles de Gaulle aux côtés de son Premier ministre Georges Pompidou aux couples tels que Bernadette et Jacques Chirac ou Nicolas et Cécilia Sarkozy, sous la plume et la voix de Catherine Nay, tout devient romanesque.

La série "Inséparables" sera composée de deux épisodes de 15 minutes pour chacun des "couples politiques".