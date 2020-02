Euradio, Prun' et Sun ouvrent leurs portes le 15 février

Du 10 au 16 février 2020, se déroule la Semaine des radios associatives est organisée par la FRAP. Cet événement est porté au niveau mondial par l’Unesco qui célèbre la Journée mondiale de la radio le 13 février. Le thème retenu cette année est "la diversité".

Ce 15 février, de 10h à 17h, les auditeurs de trois radios locales mettront un visage sur les voix des animateurs et découvriront les coulisses d’une rédaction, assisteront et participeront à des émissions en direct, à une session live… Les plus matinaux seront accueillis avec un petit-déjeuner.