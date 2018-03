Étude : de moins en moins de postes de radio à la maison

La radio de papa est est-elle entrain de rendre son dernier souffle ? Si le taux d’équipement du bon vieux transistor ou de l’autoradio FM est encore très élevé en France, sans compter les retards de lancement du DAB+, la bascule technologique est entrain de se réaliser outre-Atlantique, selon l’étude "The Infinite Dial 2018" sur les modes de consommation des médias sur le digital aux États-Unis. Si la détention des smartphones stagne à plus de 80 %, preuve d’une certaine maturité du marché, les assistants vocaux commencent à prendre une véritable place dans les foyers américains. Le taux d’équipement des Google Home ou Amazon Echo (Alexa) a été multiplié par deux en un an. L’étude montre même que les foyers s’équipent de plusieurs assistants vocaux : 33 % d’entre eux en possèdent même plus de 2.