Étendre la diffusion de contenus aux plateformes

Lors de la précédente Remote Radio Week , plusieurs experts ont démontré l'intérêt du replay des contenus diffusés à l'antenne. C'est une opportunité supplémentaire pour séduire une nouvelle audience : l'audience digitale. Tout n'est pourtant pas si simple, et comme tout travail, celui exige de l'engagement et quelques efforts. Sinon, la tâche peut s'avérer très fastidieuse et chronophage.D'abord, il faut choisir une plateforme. Ensuite, travailler les titres, penser les visuels, multiplier les entrées de lectures dans votre texte, insérer des mots-clés pour rassasier les moteurs de recherche. La tâche est ardue et c'est ce qui la rend passionnante et stimulante à la fois !Justement, tous les replays sont accessibles ICI