Etats-Unis : les revenus publicitaires des podcasts s'envolent

Les investissements dans la technologie publicitaire ont rendu la publicité par podcast plus numérique, élargissant ses capacités et sa valeur pour les annonceurs. L'insertion dynamique d'annonces a atteint 84% des revenus publicitaires, doublant presque en 2 ans. Les annonces lues par l'hôte et lues par l'annonceur sont largement diffusées via DAI (84% et 85%, respectivement), ce qui crée une plus grande échelle, flexibilité et ciblabilité pour les annonceurs.

Les publicités lues par les annonceurs ont continué d'augmenter leur part des revenus publicitaires à 40% contre 35% en 2020, car elles permettent une création et un déploiement efficaces des publicités.