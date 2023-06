États-Unis : les réseaux de podcasts les plus puissants

Spotify, SiriusXM Podcast Network et iHeartRadio occupent respectivement les trois premières places. Spotify et SiriusXM ont tour à tour occupé la première place du classement au cours de la dernière année. La liste classe les réseaux de podcasts en fonction de la portée totale de l'audience calculée par Edison Podcast Metrics.

Ce classement (Q4 2022 - Q1 2023) comprend une taille d'échantillon accrue mise en œuvre l'année dernière. Elle est aussi basée sur des enquêtes auprès de 10 797 auditeurs hebdomadaires de podcasts âgés de 13 ans et plus.