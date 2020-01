Et les Grands Prix Radio de la Pub...

Dans la catégorie Grand Prix RadioPub de l'année, c'est le Studio La-Bo / BETC pour Tic Tac qui a été récompensé avec une série de 3 spots chantés, originaux, marrants et délirants et qui font du bien aux auditeurs. Dans cette catégorie, et parmi les finalistes : Boîte à Mix Lyon, NovaSpot, BETC et Synthèse Prod. Le Prix du Podcast de marque de l'année est revenu aux Mousquetaire pour "Les Mousquetaires : 50 ans d'histoire" par Mediameeting. Arrivé largement en tête avec une série de podcasts de récits historiques mêlant un travail narratif d'écriture, des illustrations sonores d'époque et un travail d'habillage original. Parmi les finalistes de cette catégorie : Le Poste Général, Binge Audio, Mont-Blanc Média et Havas-HRCLS.