Du vendredi 24 décembre à midi jusqu’au samedi 25 décembre à minuit, "le programme de la radio Est FM sera exclusivement composé de titres français et locaux et permettra aux auditeurs de profiter pleinement de cette période en famille" souligne l'équipe de la radio. Ce programme sera à retrouver sur toutes ses fréquences en FM de la radio : 90 FM, 96,8 FM, 97.7 FM et 100.7 FM et sur le site web de la station : estfm.fr.