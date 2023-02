En 2022, le marché de la publicité digitale affiche une croissance de 10%

En 2022, le marché représente un chiffre d’affaires de 8,5 Md€ et tous les leviers progressent. Le Search reste le levier phare du marché (44%). Il connaît la croissance la plus forte de l’année, à + 13% (3 698 M€), sous l’impulsion du Retail Search, qui contribue pour plus d’un tiers de la croissance. Le Social, qui a été multiplié par 1.5 depuis 2019, accuse pour la première fois un net ralentissement de sa croissance, à + 10%. Il représente toujours 26% du marché (2 228 M€). Le Display conserve sa part de marché à 20%, en hausse de 9% (1 662 M€). L’Affiliation, l’Emailing et les Comparateurs affichent au global + 2% de croissance tirée par la progression de 5% de l’Affiliation. Ils représentent 11% du marché (905 M€).