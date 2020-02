En 2020, l'entreprise Lawo célèbre ses 50 ans

Ce 50e anniversaire marque également un des meilleurs excercices de l'entreprise allemande depuis sa création. Lawo a généré un chiffre d’affaires record qui représente une croissance de 40%. "Ces performances exceptionnelles ont été générées par une adoption des solutions multimédias IP de Lawo basées sur les principaux produits des technologies vidéo, audio, de workflow et de surveillance" indique l'entreprise. Fondée par Peter Lawo en 1970, Lawo a débuté son activité comme un bureau d'ingénierie fournissant des solutions techniques sur mesure avant de se concentrer sur la technologie de diffusion et de production pour les médias.





Le dynamisme créatif de son fondateur et de son fils Philipp, qui a pris la direction générale en 1999, a assuré une innovation continue qui a contribué à faire évoluer et à faire de l'entreprise un acteur véritablement mondial.