En 2018, l’INA a poursuivi sa croissance

Le chiffre d’affaires progresse pour la troisième année consécutive et atteint 39.4 M€, soit une hausse de près de 10% par rapport au niveau de 2015. Sous l’effet de la poursuite de la politique de renforcement des procédures de gestion, d’achats et de contrôle de la dépense, les charges d’exploitation sont contenues à 38.4 M€, soit 1 M€ de moins que l’objectif fixé par le COM4.

La masse salariale (66.5 M€) est maîtrisée, respectant le montant-plafond fixé par le COM (67.5 M€). Ainsi, le résultat avant impôt et intéressement s’établit à 0.8 M€ (0.2 M€ en 2017). Le résultat net demeure stable à 0.5 M€.