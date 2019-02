INA : Franck Riester a lancé la construction d'un nouveau bâtiment à Bry-Sur-Marne

Casque de chantier sur la tête et visite au pas de course pour Franck Riester à Bry-Sur-Marne, au siège historique de l'Institut National de l'Audiovisuel, organisation en charge de conserver et diffuser la mémoire de l'audiovisuel en France. ​Le ministre de la Culture a posé la première pierre du nouveau bâtiment "Bry 1". Cette extension de 4 000 m2 rassemblera, dès 2020, une pluralité d’activités et de métiers de l’INA : nouveau datacenter, documentalistes et équipes techniques en charge des collections, enseignement supérieur et professionnel, nouveau studio numérique. Ce projet immobilier, entièrement autofinancé par l’INA, permettra d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’accueil des publics. Il participe pleinement au projet stratégique global de l’entreprise et inscrit résolument l’INA au cœur des territoires et du projet de développement dans le grand Est parisien d’un pôle d’excellence des métiers de l’image et du son.