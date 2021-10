L’INA se dote d’une nouvelle gouvernance

"L’INA accélère son développement et renforce sa vocation de média patrimonial. Riche de 80 ans de mémoire radio, télé et web, soit plus de 22 millions d’heures d’images et de sons entièrement numérisés, présent et suivi sur tous les supports et tous les réseaux, l’INA est un modèle unique au monde : c’est à la fois un média d’actualité, un média citoyen et distinctif, un média agile qui ne cesse d’étoffer ses offres à la rencontre de tous ses publics. Son comité exécutif renouvelé et renforcé lui permettra d’intensifier encore cette dynamique et d’accompagner, à mes côtés, ses 960 collaboratrices et collaborateurs dans le déploiement de sa stratégie numérique, culturelle et patrimoniale" a commenté Laurent Vallet, Président-directeur-général de l’INA.