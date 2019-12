Emma Becker lauréate du Prix du romans des Étudiants

Lancé il y a sept ans par France Culture et Télérama avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’objectif de ce prix est de faire découvrir la littérature d’aujourd’hui aux jeunes d’aujourd’hui. Le Prix du Roman des étudiants France Culture – Télérama, récompense chaque année un roman écrit en langue française. Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France, et notamment dans plusieurs universités en France sont encouragés à lire 5 romans écrits en langue française, issus de la rentrée de septembre et présélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama. Cette année, le jury du prix était composé de 1100 étudiants à travers toute la France métropolitaine et outre-mer.